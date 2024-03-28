Почав курсувати потяг Прага-Чоп: яка вартість квитків

Із 28 березня розпочав курсувати новий міжнародний потяг між Прагою та Чопом. Поїзд також курсує через словацьке місто Кошице.

Про це повідомляє﻿ "Укрзалізниця".

В українському залізничному операторі зазначили, що спеціально під запуск нового міжнародного сполучення запустили новий внутрішній денний поїзд №345/346 Чернівці — Чоп — Ужгород, розклад руху якого підлаштований для комфортної пересадки на рейс до Праги.

Вартість квитків до/з Праги залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті чеського перевізника RegioJet, у співпраці з яким запустили потяг.

У чеському поїзді доступні жіночі купе, асортимент страв та напоїв з бортового меню, зокрема сніданки.

Час поїздки між Прагою і Чопом складатиме близько 13 годин, відправлення з Праги щодня о 21:52, прибуття до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа щодня о 17:35, прибуття до Праги о 05:57.

Прикордонний та митний контроль на українській стороні здійснюватиметься в міжнародному терміналі залізничного вокзалу станції Чоп, на словацькій стороні – у вагонах поїздів під час стоянки поїзда на прикордонній станції Чієрна-над-Тісоу, при цьому пасажирам не потрібно виходити з вагонів.