Пошкоджено всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС – ДТЕК

Внаслідок ракетного удару РФ 22 березня було пошкоджено всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської теплоелектростанцій. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро ﻿Сахарук, повідомляє Економічна правда.

Бурштинська ТЕС знаходиться на Івано-Франківщині, а Ладижинська — на Вінниччині.

Сахарук підкреслив, що 22 березня енергосистема України зазнала найбільшого обстрілу з початку повномасштабної війни.

«Ми втратили 50% встановленої потужності. Постраждали дві наші станції: Бурштинська та Ладижинська. У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС та всі на Ладижинській ТЕС» , — сказав він.

Виконавчий директор ДТЕК зазначив, що енергоблоки різної міри руйнування: від повної до понад 50%.

«Загалом у країні дуже серйозна руйнація, яка вимагатиме навіть не місяців на відновлення. Можливо, один-два блоки почнуть працювати раніше, але загалом це 6, 12, 24 місяці чи навіть більше» , - заявив він.

Сахарук зазначив, що після дефектації стане зрозумілим, якого обладнання не вистачає. За його словами, зараз критично потрібні трансформатори.

«Зараз є запаси певного обладнання, але його нема куди ставити через дуже великі руйнації. У деяких випадках потрібно будувати блоки майже з нуля» , – повідомив він.

За попередніми даними, лише великого обладнання зруйновано на близько 200 млн доларів, а ще майже 80-100 млн доларів коштуватимуть відновлювальні роботи.