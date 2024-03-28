Пошкоджено всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС – ДТЕК
Внаслідок ракетного удару РФ 22 березня було пошкоджено всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської теплоелектростанцій. Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє Економічна правда.
Бурштинська ТЕС знаходиться на Івано-Франківщині, а Ладижинська — на Вінниччині.
Сахарук підкреслив, що 22 березня енергосистема України зазнала найбільшого обстрілу з початку повномасштабної війни.
«Ми втратили 50% встановленої потужності. Постраждали дві наші станції: Бурштинська та Ладижинська. У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС та всі на Ладижинській ТЕС», — сказав він.
Виконавчий директор ДТЕК зазначив, що енергоблоки різної міри руйнування: від повної до понад 50%.
«Загалом у країні дуже серйозна руйнація, яка вимагатиме навіть не місяців на відновлення. Можливо, один-два блоки почнуть працювати раніше, але загалом це 6, 12, 24 місяці чи навіть більше», - заявив він.
Сахарук зазначив, що після дефектації стане зрозумілим, якого обладнання не вистачає. За його словами, зараз критично потрібні трансформатори.
«Зараз є запаси певного обладнання, але його нема куди ставити через дуже великі руйнації. У деяких випадках потрібно будувати блоки майже з нуля», – повідомив він.
За попередніми даними, лише великого обладнання зруйновано на близько 200 млн доларів, а ще майже 80-100 млн доларів коштуватимуть відновлювальні роботи.
«Масштаб руйнувань колосальний, тому без підтримки міжнародних донорів компаніям не відновитись», - додав виконавчий директор.