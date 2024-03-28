Повреждены все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС – ДТЭК

В результате ракетного удара РФ 22 марта были повреждены все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской теплоэлектростанций. Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает Экономическая правда.

Бурштынская ТЭС находится в Ивано-Франковской области, а Ладыжинская — в Винницкой.

Сахарук подчеркнул, что 22 марта энергосистема Украины подверглась крупнейшему обстрелу с начала полномасштабной войны.

«Мы потеряли 50% установленной мощности. Пострадали две наши станции: Бурштынская и Ладыжинская. У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все — на Ладыжинской ТЭС» , — сказал он.

Исполнительный директор ДТЭК отметил, что энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50%.

«В целом по стране очень серьезное разрушение, которое будет требовать даже не месяцев на восстановление. Возможно, один-два блока начнут работать раньше, но в целом это 6, 12, 24 месяца или даже больше» , — заявил он.

Сахарук отметил, что после дефектации станет понятно, какого оборудования не хватает. По его словам, сейчас критически необходимы трансформаторы.

«Сейчас есть запасы определенного оборудования, но его некуда ставить из-за очень больших разрушений. В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля» , — сообщил он.

По предварительным данным, только крупного оборудования разрушено на около 200 млн долларов, а еще почти 80−100 млн долларов будут стоить восстановительные работы.