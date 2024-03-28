Зеленський про фронт: ситуацію стабілізували, але назріває новий наступ РФ

Українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.

"Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж була два-три місяці тому, коли у нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів зброї. Ми абсолютно не бачили великого, величезного контрнаступу з боку Росії... Вони не мали успіху" , - сказав Зеленський.

Він заявив, що Україні вже зараз необхідна допомога. Адже Росія змогла повністю знищити деякі міста та села в Україні. А українські військові не готові захищатися від іншого великого російського наступу, який очікується в найближчі місяці.

"У нас не було снарядів, артилерійських снарядів, багато різних речей" , - сказав він.

Зеленський заявив, що новий наступ РФ очікується десь наприкінці травня або в червні.

"А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже радіють, що ми стабілізували ситуацію. Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз" , - сказав Зеленський про США та інших прихильників України

У цій артилерійській війні на виснаження Росія має перевагу не лише завдяки більшій кількості вогневих засобів, але й завдяки більшій дальності їхнього ураження.

"У Бахмуті, Авдіївці, Лисичанську, Соледарі і так далі було дуже важко боротися з противником" , - сказав він.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, останні кілька місяців були складними для Сил оборони України. Зокрема 17 лютого довелося відійти з Авдіївки, яку обороняли з початку повномасштабного вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський 11 березня заявив, що Силам оборони вдалося зупинити просування російської армії. За словами глави держави, ситуація на фронті набагато краща, "ніж в останні три місяці". Коментуючи ситуацію навколо Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли.