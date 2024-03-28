Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление РФ

Украинские военные смогли стабилизировать ситуацию на фронте. Однако вероятно Россия готовит новое контрнаступление, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

По словам президента, ситуацию на фронте удалось стабилизировать с приближающейся весной. Однако зимние месяцы были достаточно тяжелыми.

"Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем была два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, разных видов оружия. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха" , - сказал Зеленский.

Он заявил, что Украине уже сейчас необходима помощь. Ведь Россия смогла полностью уничтожить некоторые города и деревни в Украине. А украинские военные не готовы защищаться от другого ожидаемого в ближайшие месяцы большого российского наступления.

"У нас не было снарядов, артиллерийских снарядов, много разных вещей" , - сказал он.

Зеленский заявил, что новое наступление РФ ожидается где-нибудь в конце мая или в июне.

"А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень радуются, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам нужна помощь сейчас" , - сказал Зеленский о США и других сторонниках Украины

В этой артиллерийской войне истощение России имеет преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.

"В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и так далее было очень тяжело бороться с противником" , – сказал он.

Ситуация на фронте

Напомним, последние несколько месяцев были сложными для сил обороны Украины. В частности, 17 февраля пришлось отойти из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта заявил, что Силам обороны удалось остановить продвижение российской армии. По словам главы государства, ситуация на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца". Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки, президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем вошли.