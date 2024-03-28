У Росії розповіли, скільки військових проголосувало за Путіна

У Збройних Силах Росії на виборах президента Росії за чинного главу держави Володимира Путіна проголосували понад 98% військовослужбовців, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили у Міністерстві оборони Росії.

"Вибори пройшли організовано і в повній відповідності до законодавства Російської Федерації. У голосуванні взяли участь понад 1,5 млн військовослужбовців та цивільного персоналу Міноборони Росії. Явка особового складу стала рекордною і склала 99,8%. Централізоване голосування військового електорату проводилося на 321 виборчому… За кандидата на посаду президента Російської Федерації В.В.Путіна проголосувало 99,27%" , – йдеться у повідомленні.

Крім того, на виборчих дільницях на територіях військових частин у важкодоступних та віддалених місцевостях, на кораблях, на військових базах за межами РФ за Путіна проголосували 98,78% військових.

У Міноборони РФ додали, що "голосування" вперше проводилось на окупованих територіях України.