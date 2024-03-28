В России рассказали, сколько военных проголосовало за Путина

В Вооруженных Силах России на выборах президента России за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали более 98% военнослужащих, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"Выборы прошли организованно и в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. В голосовании приняли участие более 1,5 млн военнослужащих и гражданского персонала Минобороны России. Явка личного состава стала рекордной и составила 99,8 %. Централизованное голосование военного электората проводилось на 321 избирательном участке… За кандидата на должность президента Российской Федерации В.В.Путина проголосовало 99,27 %" , — говорится в сообщении.

Кроме того, на избирательных участках на территориях воинских частей в труднодоступных и отдаленных местностях, на кораблях, на военных базах за пределами РФ за Путина проголосовали 98,78% военных.

В Минобороны РФ добавили, что "голосование" впервые проводилось на оккупированных территориях Украины.