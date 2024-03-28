СБУ оголосила підозру Пушиліну та ще двом організаторам "виборів Путіна"

Ватажок бойовиків на окупованій частині Донеччини Денис Пушилін, а також ще двоє "посадовців" псевдореспубліки отримали підозри за організацію голосування під час псевдовиборів президента РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

За даними слідства, Пушилін, один із керівників "виборчого штабу" Володимира Путіна Артем Жога та очільник так званого виборчкому псевдореспубліки Володимир Висоцький організували масові фальсифікації щодо участі місцевих жителів у голосуванні.

Вони доповідали в Москву про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців окупованих територій Донеччини. Крім того, Пушилін брав участь у зйомках постановних відеозвернень від начебто місцевих жителів Авдіївки, де ті просили долучити їх до "виборів" президента Росії.

Тим часом Жога формував керівний склад окупаційних "виборчкомів" і особисто контролював підсумки "голосування". А Висоцький організовував подворові обходи у супроводі озброєних росіян, під час яких мешканців змушували ставити позначки в бюлетенях голосування.

Слідчі повідомили всім трьом фігурантам про заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — тобто колабораційна діяльність. У разі притягнення до відповідальності винним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Денис Пушилін вже отримав заочно 15 років тюрми, а його спільник Жога — 12 років ув’язнення.