СБУ объявила подозрение Пушилину и еще двум организаторам "выборов Путина"

Главарь боевиков на оккупированной части Донетчины Денис Пушилин, а также еще двое "чиновников" псевдореспублики получили подозрения за организацию голосования во время псевдовыборов президента РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

По данным следствия, Пушилин, один из руководителей "избирательного штаба" Владимира Путина Артем Жога и глава так называемого избиркома псевдореспублики Владимир Высоцкий организовали массовые фальсификации по участию местных жителей в голосовании.

Они докладывали в Москву о якобы максимальной поддержке незаконных выборов со стороны жителей оккупированных территорий Донецкой области. Кроме того, Пушилин принимал участие в съемках постановочных видеообращений от местных жителей Авдеевки, где те просили приобщить их к "выборам" президента России.

Между тем, Жога формировал руководящий состав оккупационных "избиркомов" и лично контролировал итоги "голосования". Высоцкий же организовывал подворовые обходы в сопровождении вооруженных россиян, во время которых жителей заставляли ставить отметки в бюллетенях голосования.

Следователи сообщили всем трем фигурантам о заочном подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — то есть коллаборационная деятельность. В случае привлечения к ответственности виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Денис Пушилин уже получил заочно 15 лет тюрьмы, а его сообщник Жога – 12 лет заключения.