ЗСУ: На Одещині встановили понад 5 тисяч бетонних "зубів дракона"

На Одещині встановили понад 5 тисяч бетонних пірамідок, так званих "зубів дракона", в рамках розбудови системи оборони області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Telegram.

"Обласна державна адміністрація регіону інформує про розбудову сучасних фортифікацій, які передбачають систему траншей, бліндажів та інших укриттів, як для особового складу, так і техніки".

Повідомляється, що окопи захищені від протікання гідроізоляцією, укріпленні деревиною та насипом.