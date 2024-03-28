ВСУ: В Одесской области установили более 5 тысяч бетонных "зубов дракона"

В Одесской области установили более 5 тысяч бетонных пирамидок, так называемых "зубов дракона", в рамках развития системы обороны области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в Telegram.

"Областная государственная администрация региона информирует о развитии современных фортификаций, которые предусматривают систему траншей, блиндажей и других укрытий, как для личного состава, так и техники".

Сообщается, что окопы защищены от протекания гидроизоляцией, укреплены древесиной и насыпью.