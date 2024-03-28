Шмигаль та Дуда обговорили військову та фінансову допомогу Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого візиту до Варшави провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Однією з тем обговорень стала військова допомога нашій країні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє канцелярія президента Польщі у Twitter та Шмигаль в Twitter.

За інформацією канцелярії, Дуда прийняв Шмигаля у президентському палаці. Під час діалогу сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного та ситуацію з безпекою у регіоні.

Prezydent @AndrzejDuda przyjął w Pałacu Prezydenckim, przebywającego z wizytą oficjaln w Polsce, Premiera Ukrainy @Denys_Shmyhal . Rozmowa dotyczyła bieżących kwestii agendy dwustronnej oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Omówiono także współpracę w zakresie wszechstronnego… pic.twitter.com/Ac2B4NO97h — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 28, 2024

"Мова також йшла про співпрацю у сфері всебічної військової, фінансової та дипломатичної підтримки, яку Польща та її союзники надають воюючій Україні" , - уточнили у Дуди.

При цьому український прем'єр і польський президент торкнулися підтримки Польщею заходів, що стосуються вступу України до Євросоюзу та НАТО.

У свою чергу Шмигаль розповів, що під час зустрічі подякував Дуді за підтримку української формули миру.

"Працюємо спільно для зміцнення безпеки України та перемоги над російським агресором" , - додав прем'єр.

Візит Шмигаля до Польщі

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з візитом у Польщі. Зокрема, він брав участь у спільному засіданні українського та польського урядів.

Однією із головних тем засідання стала блокада кордону з Україною, яку продовжують польські фермери. Вони не пропускають через КПП вантажівки.

За підсумками засідання Шмигаль заявив, що Україна і Польща мають прогрес у питанні розблокування спільного кордону. Він наголосив, що важливо зберегти позитивну динаміку.