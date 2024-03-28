Шмыгаль и Дуда обсудили военную и финансовую помощь Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе своего визита в Варшаву провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Одной из тем обсуждений стала военная помощь нашей стране, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает канцелярия президента Польши в Twitter и Шмыгаля в Twitter.
По информации канцелярии, Дуда принял Шмыгаля в президентском дворце. В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуацию с безопасностью в регионе.
"Речь также шла о сотрудничестве в сфере всесторонней военной, финансовой и дипломатической поддержки, которую Польша и ее союзники оказывают воюющей Украине", - уточнили у Дуды.
При этом украинский премьер и польский президент затронули поддержку Польшей мер, которые касаются вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
В свою очередь Шмыгаль рассказал, что в ходе встречи поблагодарил Дуду за поддержку украинской формулы мира.
"Работаем сообща для укрепления безопасности Украины и победы над российским агрессором", - добавил премьер.
Визит Шмыгаля в Польшу
Напомним, сегодня, 28 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Польше. В частности, он участвовал в совместном заседании украинского и польского правительств.
Одной из главных тем заседания стала блокада границы с Украиной, которую продолжают польские фермеры. Они не пропускают через КПП грузовики.
По итогам заседания Шмыгаль заявил, что у Украины и Польши есть прогресс в вопросе разблокирования общей границы. Он подчеркнул, что важно сохранить положительную динамику.