У Пентагоні запевнили про співпрацю з Конгресом щодо України

Спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що відомство взаємодіє з Конгресом для ухвалення законопроєкту щодо фінансування потреб національної безпеки. У ньому передбачена допомога Україні.﻿ З посиланням на C-Span, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

"Міністр і міністерство в цілому продовжують активно взаємодіяти та працювати з Конгресом у спробах домогтися ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням" , - сказав речник Пентагону.

За його словами, ухвалення Конгресом запиту на потреби нацбезпеки є життєво важливим для Пентагону.

"Існує багато причин, "не останньою з яких є продовження підтримки України у її боротьбі"" , - заявив Райдер.

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї і не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.