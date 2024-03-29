Польща підіймала літаки через ракетну атаку РФ по Україні

Польські військові повідомили про зліт авіації через ракетну атаку по Україні.﻿ Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Польщі, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені" , - повідомили військові.

За повідомленнями військових, це може призвести до підвищення шуму.

"Зверніть увагу, що польські та союзні літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни" , - повідомили у командуванні.

Це вже не перше підняття авіації у Польщі. Літаки злітали 21 березня під час російського ракетного удару територією України

Ракетна атака російських військ по Україні

Вночі 29 березня російські війська запустили крилаті ракети та "Кинджали" територією України. По всій країні оголошено повітряну тривогу.

Повідомлялося про роботу ППО у Львівській області. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Також вибухи були у Хмельницькій області. Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.

Вночі 29 березня росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті є поранений.