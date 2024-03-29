ISW назвав територіальні втрати України за останні півроку

За оцінками Інституту вивчення війни, з початку наступальних операцій у жовтні 2023 року російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території.﻿﻿ Посилаючись на дані ISW, повідомляє Українська правда.

В період з 1 січня по 28 березня цього року російські війська захопили майже на 100 квадратних кілометрів більше, ніж за останні три місяці 2023 року.

Військові аналітики припускають, що такий темп просування може бути зумовлений поєднанням нестачі зброї в українців та більш сприятливих погодних умов взимку, ніж восени.

У ISW зазначили, що це незначне збільшення темпів російського просування не відображає загрози російського оперативного успіху.

Проте нестача матеріально-технічних засобів обмежує можливості українських військ проводити ефективні оборонні операції, водночас надає російським військам гнучкість у проведенні наступальних операцій, що може призвести до ускладнення і нелінійних можливостей для російських військ досягти значних оперативних успіхів у майбутньому.

Ключові висновки ISW за 28 березня: