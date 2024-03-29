ISW назвал территориальные потери Украины за последние пол года

По оценкам Института изучения войны, с начала наступательных операций в октябре 2023 года российские войска захватили 505 квадратных километров территории.﻿﻿ Ссылаясь на данные ISW, сообщает Украинская правда.

В период с 1 января по 28 марта этого года российские войска захватили почти на 100 квадратных километров больше, чем за последние три месяца 2023 года.

Военные аналитики предполагают, что такой темп продвижения может быть обусловлен сочетанием недостатка оружия у украинцев и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью.

В ISW отметили, что это незначительное увеличение темпов российского продвижения не отражает угрозы российского оперативного успеха.

Недостаток материально-технических средств ограничивает возможности украинских войск проводить эффективные оборонительные операции, одновременно предоставляет российским войскам гибкость в проведении наступательных операций, что может привести к осложнению и нелинейным возможностям для российских войск достичь значительных оперативных успехов в будущем.

Ключевые выводы ISW за 28 марта: