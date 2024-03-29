Макрон допустив приїзд Путіна на саміт країн G20

Президент Франції Еммануель Макрон допустив участь президента РФ Володимира Путіна в зустрічі лідерів G20, що має відбутися у Бразилії в листопаді﻿. Посилаючись на інформацію RFI, повідомляє Ділова столиця.

Цьогоріч у G20 головуватиме Бразилія. Президент країни Лула да Сілва заявив на спільній з Макроном пресконференції, що має намір направити запрошення й Путіну.

Водночас да Сілва не виключив, що в Бразилії Путіна можуть заарештувати.

"Я не той, хто це вирішує, це вирішувати суду, і президент не оцінює рішення суду. Він їх виконує або ні… Якщо Путін приїде, то знає, що станеться" , — сказав Лула да Сілва.

Еммануель Макрон своєю чергою сказав, що запрошення Володимира Путіна мають підтримати усі члени Великої двадцятки.

"Значення цього клубу полягає в тому, що він повинен бути згоден з іншими 19, і це буде робота бразильської дипломатії" , — зазначив президент Франції.

За його словами, якщо ця зустріч "може бути корисною, ми повинні це зробити", але "якщо вона створить розкол — безсумнівно, цього не має статися".