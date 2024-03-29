Макрон допустил приезд Путина на саммит стран G20

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил участие президента РФ Владимира Путина во встрече лидеров G20, которая состоится в Бразилии в ноябре﻿. Ссылаясь на информацию RFI, сообщает Деловая столица.

В этом году в G20 будет председательствовать Бразилия. Президент страны Лула да Силва заявил на совместной с Макроном пресс-конференции, что намерен направить приглашение и Путину.

Вместе с тем Силва не исключил, что в Бразилии Путина могут арестовать.

"Я не тот, кто это решает, это решать суд, и президент не оценивает решение суда. Он их выполняет или нет… Если Путин приедет, то знает, что произойдет" , — сказал Лула да Силва.

Эммануэль Макрон в свою очередь сказал, что приглашения Владимира Путина должны поддержать все члены Большой двадцатки.

"Значение этого клуба состоит в том, что он должен быть согласен с остальными 19, и это будет работа бразильской дипломатии" , — отметил президент Франции.

По его словам, если эта встреча "может быть полезной, мы должны это сделать", но "если она создаст раскол, несомненно, этого не должно произойти".