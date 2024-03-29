Не всі території України потрібно звільняти військовим шляхом – Зеленський

Україна не матиме необхідності деокупувати всі свої території військовим шляхом. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS, повідомляє Корреспондент.

Журналіст запитав у Зеленського, чи зможе Україна звільнити свої території, включно з Кримом, якщо Захід надасть всю необхідну зброю.

"Це може статися, якщо ми підемо вперед і у нас буде достатньо зброї, достатньо підтримки від наших партнерів, і якщо вся економічна торгівля між Росією та рештою світу буде заблокована. Це не тільки військові кроки" , - заявив він.

Зеленський пояснив, що перемога України має бути не тільки у військовому плані, а й, наприклад, в економічному.

"Перемогти - це допомогти Україні перемогти економічно, бути сильною на полі бою, і допомогти політично. Нам не потрібно буде деокупувати всі наші території виключно військовим шляхом" , - додав він.

Зеленський також вважає, що коли російський диктатор Володимир Путін втратить те, що окупував з 2022 року - він буде готовий до діалогу.

"Я впевнений, що коли він втратить те, що захопив починаючи з 2022 року - він втратить впевненість як тих країн, які сумніваються, так і всередині держави. Як тільки це станеться, він буде готовий до діалогу" , - підсумував Зеленський.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський зазначив, що ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Але російські агресори можуть готувати новий наступ. Президент попередив, що українські військові "не готові захищатися від іншого великого російського наступу в найближчі місяці". Він уточнив, що мова йде про кінець травня або червень.