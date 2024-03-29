Не все территории Украины нужно освобождать военным путем – Зеленский

У Украины не будет необходимости деоккупировать все свои территории военным путем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS, сообщает Корреспондент.

Журналист спросил Зеленского, сможет ли Украина освободить свои территории, включая Крым, если Запад предоставит все необходимое оружие.

"Это может произойти, если мы пойдем вперед и у нас будет достаточно оружия, достаточно поддержки от наших партнеров, и если вся экономическая торговля между Россией и остальным миром будет заблокирована. Это не только военные шаги" , – заявил он.

Зеленский объяснил, что победа Украины должна быть не только в военном плане, но и, например, в экономическом.

"Победить - это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем" , - добавил он.

Зеленский также считает, что когда российский диктатор Владимир Путин потеряет то, что оккупировал с 2022 года, он будет готов к диалогу.

"Я уверен, что когда он потеряет то, что захватил начиная с 2022 года - он потеряет уверенность как сомневающихся стран, так и внутри государства. Как только это произойдет, он будет готов к диалогу" , - подытожил Зеленский.

В этом же интервью Зеленский отметил, что ВСУ смогли стабилизировать ситуацию на фронте. Но российские агрессоры могут готовить новое наступление. Президент предупредил, что украинские военные "не готовы защищаться от другого российского наступления в ближайшие месяцы". Он уточнил, что речь идет о конце мая или июне.