Україна та США підписали договір про відтермінування виплат за держборгом

Україна та США підписали двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.﻿ З посиланням на пресслужбу Мінфіну, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними пресслужби, угоду підписали міністра фінансів України Сергій Марченко та посол США в Україні Бріджит Брінк.

Укладання угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.