Україна та США підписали договір про відтермінування виплат за держборгом
Україна та США підписали двосторонню угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом. З посиланням на пресслужбу Мінфіну, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За даними пресслужби, угоду підписали міністра фінансів України Сергій Марченко та посол США в Україні Бріджит Брінк.
Укладання угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.
"Підписання даної угоди дозволить зменшити боргове навантаження на державний бюджет та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер", - сказав Марченко.