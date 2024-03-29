Украина и США подписали договор об отсрочке выплат по госдолгу

Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Со ссылкой на пресс-службу Минфина, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным пресс-службы, соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и посол США в Украине Бриджит Бринк.

Соглашение было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании о приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.