Украина и США подписали договор об отсрочке выплат по госдолгу
Украина и США подписали двустороннее соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Со ссылкой на пресс-службу Минфина, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По данным пресс-службы, соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и посол США в Украине Бриджит Бринк.
Соглашение было предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании о приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.
"Подписание данного соглашения позволит уменьшить долговую нагрузку на государственный бюджет и направить средства, уплаченные на погашение и обслуживание долговых обязательств, на нужды социальной и гуманитарной сфер", - сказал Марченко.