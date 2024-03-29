На Херсонщині через обстріли загинула людина, ще восьмеро поранено

За минулу добу, 28 березня, внаслідок обстрілів військ РФ на Херсонщині загинула людина. Також окупанти поранили ще вісьмох мирних жителів. Про це йдеться в повідомленні очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, минулої доби ворог обстрілював Кізомис, Берислав, Золоту Балку, Дудчани, Микільське, Тягинку, Нововоронцовку, Антонівку, Придніпровське, Станіслав, Михайлівку, Львове та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 21 приватний будинок. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлі, вищий навчальний заклад, об’єкт критичної інфраструктури, стільникову вежу, агропідприємство, ферму, магазин, гаражні та складські приміщення й автомобілі" , - повідомив голова адміністрації.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення, написав Прокудін.