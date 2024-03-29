В Херсонской области из-за обстрелов погиб человек, еще восемь ранены

За минувшие сутки, 28 марта, в результате обстрелов войск РФ в Херсонской области погиб человек. Также оккупанты ранили еще восьмерых мирных жителей. Об этом говорится в сообщении главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал Кизомис, Берислав, Золотую Балку, Дудчаны, Никольское, Тягинку, Нововоронцовку, Антоновку, Приднепровское, Станислав, Михайловку, Львово и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего поврежден 21 частный дом. Также были зафиксированы попадания в админздания, высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, башню мобильной связи, агропредприятие, ферму, магазин, гаражные и складские помещения и автомобили " , - сообщил глава администрации.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения, написал Прокудин.