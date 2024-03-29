Перед атакою на енергосистему РФ проводила потужну аеророзвідку – ЗСУ

Керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що перед масованою атакою РФ на енергетичну інфраструктуру України 29 березня ворог проводив «дуже потужну аеророзвідку». Про це вона сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

За її словами, росіяни використали для розвідки близько 140 безпілотників лише на півдні.

Вона також наголосила на необхідності більшої кількості засобів РЕБ, оскільки тоді противнику буде важче «наводитись» і проводити масовані атаки.

Крім того, за словами Гуменюк, росіяни й самі високо оцінюють використання українськими бійцями РЕБ на півдні. Зокрема, відповідні повідомлення вони поширюють у своїх Telegram-каналах, заявляючи, що саме через роботу РЕБ важче уразити «необхідні» їм цілі.



