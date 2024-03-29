Перед атакой на энергосистему РФ проводила мощную аэроразведку – ВСУ

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что перед массированной атакой РФ на энергетическую инфраструктуру Украины 29 марта, враг проводил «очень мощную аэроразведку».﻿ Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

По ее словам, россияне использовали для разведки около 140 беспилотников только на юге.

Она также отметила необходимость большего количества средств РЭБ, поскольку тогда противнику будет труднее «наводиться» и проводить массированные атаки.

Кроме того, по словам Гуменюк, россияне и сами высоко оценивают использование украинскими бойцами РЭБ на юге. В частности, соответствующие сообщения они распространяют в своих Telegram-каналах, заявляя, что именно из-за работы РЭБ труднее поразить «необходимые» им цели.