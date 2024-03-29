Наглядова рада "Укрнафти" очолив канадський топ-менеджер

Наглядова рада ПАТ "Укрнафта", найбільшої нафтовидобувної компанії України обрала голову наглядової ради. Посада дісталася Дункану Найтінгейлу (Duncan Nightingale). Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє ЛігаБізнес.

Найтінгейл з жовтня 2022 року працює членом правління і головним виконавчим директором канадської нафтогазової компанії Blacksteel Energy.

До того він був топменеджером інших канадських компаній – CGX Energy, Inc., яка займається видобуванням на шельфі Гаяни й Сурінаму в Південній Америці, а також Frontera Energy Colombia.

Загалом він має понад 30 років досвіду у сфері нафтогазової промисловості, є міжнародним експертом із пошуку нафтових та газових резервів у країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу.

Найтінгейла обрали на вакантну посаду у зв'язку із достроковим припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради Укрнафти.