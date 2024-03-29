Наблюдательный совет "Укрнафты" возглавил канадский топ-менеджер

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта", крупнейшей нефтедобывающей компании Украины избрал председателя наблюдательного совета. Должность досталась Дункану Найтингейлу (Duncan Nightingale). Об этом говорится на сайте компании, сообщает Лига.Бизнес.

Найтингейл с октября 2022 года работает членом правления и главным исполнительным директором канадской нефтегазовой компании Blacksteel Energy.

До этого он был топ-менеджером других канадских компаний – CGX Energy, Inc., занимающейся добычей на шельфе Гайаны и Суринама в Южной Америке, а также Frontera Energy Colombia.

В общей сложности он имеет более 30 лет опыта в области нефтегазовой промышленности, является международным экспертом по поиску нефтяных и газовых резервов в странах Латинской Америки, Европы, Африки и Ближнего Востока.

Найтингейла избрали на вакантную должность в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущего состава наблюдательного совета Укрнафты.