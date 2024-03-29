Китай закликав до відповідальності та недопущення ядерної катастрофи в Україні

Китай надає великого значення ядерній безпеці в Україні та закликає всі сторони діяти відповідально, аби усунути ризики й не допустити ядерної катастрофи.﻿ Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про ведення російськими окупантами обстрілів із території Запорізької АЕС, повідомляє Укрінформ.

«Китай надає великого значення ядерній безпеці в Україні та неодноразово закликав забезпечити безпеку атомних електростанцій» , - сказав Лінь.

За словами дипломата, питання ядерної безпеки є одним з аспектів «української кризи» (так у Китаї називають війну – ред.) і його розв’язання в кінцевому підсумку залежить від перспектив політичного врегулювання.

«Тільки шляхом охолодження ситуації та якнайшвидшого відновлення миру можна принципово усунути ризики ядерній безпеці» , - зазначив речник.

Він додав, що «всі сторони» повинні відповідально працювати для належного врегулювання «кризи в Україні» та запевнив, що Китай «продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому».

Про те, чи звертався Китай до керівництва Росії з проханням не допустити надзвичайної ситуації на ЗАЕС, дипломат не сказав.