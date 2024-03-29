Китай призвал к ответственности и недопущению ядерной катастрофы в Украине

Китай придает большое значение ядерной безопасности в Украине и призывает все стороны действовать ответственно, чтобы устранить риски и не допустить ядерной катастрофы. Об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о ведении российскими оккупантами обстрелов с территории Запорожской АЭС, сообщает Укринформ.

«Китай придает большое значение ядерной безопасности в Украине и неоднократно призывал обеспечить безопасность атомных электростанций» , - сказал Линь.

По словам дипломата, вопрос ядерной безопасности является одним из аспектов «украинского кризиса» (так в Китае называют войну – ред.) и его решение в конечном счете зависит от перспектив политического урегулирования.

«Только путем охлаждения ситуации и скорейшего восстановления мира можно принципиально устранить риски ядерной безопасности» , - отметил спикер.

Он добавил, «что все стороны» должны ответственно работать для надлежащего урегулирования «кризиса в Украине» и заверил, что Китай будет «продолжать играть конструктивную роль в этом».

О том, обращался ли Китай к руководству России с просьбой не допустить чрезвычайную ситуацию на ЗАЭС, дипломат не сказал.