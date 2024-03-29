У МЗС Німеччини очікують загострення ситуації у війні РФ проти України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не сподівається на швидке закінчення розв’язаної РФ проти України, повідомляє Європейська правда.

Бербок очікує, що ситуація на полі бою в Україні загостриться, оскільки "жорстокість Путіна більше не має меж".

"Він (Путін – ред.) ясно дає зрозуміти, що не сприймає раціональні аргументи і цінності людства. І він, безумовно, не хоче вести переговори" , – підкреслила міністерка.

Водночас вона додала, що главі Кремля не вдасться залякати світ своїм "курсом дегуманізації".

За словами Бербок, Путін неодноразово випробовував єдність європейців з початку вторгнення в лютому 2022 року.

"Путін веде свою війну не лише за допомогою своїх військових. Він також використовує фейкові новини, маніпуляції та цілеспрямований вплив – нещодавнє викриття чеського уряду є лише одним із прикладів того, як Росія хоче підірвати наші демократії" , – сказала очільниця німецького МЗС.

Бербок також закликала не допустити поразки України у цій війні.