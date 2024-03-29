У МЗС Німеччини очікують загострення ситуації у війні РФ проти України
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не сподівається на швидке закінчення розв’язаної РФ проти України, повідомляє Європейська правда.
Бербок очікує, що ситуація на полі бою в Україні загостриться, оскільки "жорстокість Путіна більше не має меж".
"Він (Путін – ред.) ясно дає зрозуміти, що не сприймає раціональні аргументи і цінності людства. І він, безумовно, не хоче вести переговори", – підкреслила міністерка.
Водночас вона додала, що главі Кремля не вдасться залякати світ своїм "курсом дегуманізації".
За словами Бербок, Путін неодноразово випробовував єдність європейців з початку вторгнення в лютому 2022 року.
"Путін веде свою війну не лише за допомогою своїх військових. Він також використовує фейкові новини, маніпуляції та цілеспрямований вплив – нещодавнє викриття чеського уряду є лише одним із прикладів того, як Росія хоче підірвати наші демократії", – сказала очільниця німецького МЗС.
Бербок також закликала не допустити поразки України у цій війні.
"Неможливо уявити, що станеться, якщо вона її програє…Якщо Путін переможе, безпека всіх нас в Європі та міжнародний порядок також опиняться під загрозою. Підтримка України є нашою власною гарантією безпеки", – додала міністерка.