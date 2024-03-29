СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала авіаудари по Сумщині

Правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка готувала серію повітряних ударів по регіону, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб. Про це поінформувала СБУ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що основними цілями РФ були оборонні позиції ЗСУ у 5-кілометровій зоні поблизу державного кордону України.

Щоб виконати завдання, фігурантка мала вистежити локації українських військ, позначити їхні координати на карті та направити інформацію окупантам.

Передусім вона намагалась виявити опорні укріпрайони та встановити розташування підрозділів Сил оборони. Для цього російська агентка під виглядом пересічної громадянки обходила прикордонну місцевість та приховано фіксувала об’єкти на камеру власного телефону.

Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона намагалась зробити нову розвідувальну вилазку.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення особового складу, озброєння та боєприпасів українських військ на території регіону.

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась місцева жителька. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона висловлювала в російських соцмережах антиукраїнські наративи. Таким чином потрапила у поле зору ФСБ і згодом була завербована ворожою спецслужбою.

Спочатку зрадниця шпигувала для окупантів у прикордонному районі, де вона проживала. Але після його обстрілу росіянами жінку разом з її односельцями евакуювали до іншого населеного пункту Сумщини.

Там вона оформилась як переселенка і планувала за завданням ФСБ надалі збирати розвіддані про Сили оборони.

Фігурантці повідомили про підозру, їй загрожує довічне ув’язнення.