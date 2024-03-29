СБУ задержала агентку ФСБ, готовившую авиаудары по Сумщине
Правоохранители задержали агентку ФСБ, готовившую серию воздушных ударов по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб. Об этом проинформировала СБУ, сообщает Корреспондент.
Основными целями РФ были оборонные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины.
Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, пометить их координаты на карте и направить информацию оккупантам.
Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны. Для этого российская агентка под видом рядовой гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала объекты на камеру собственного телефона.
Сотрудники СБУ задержали фигурантку, когда она пыталась совершить новую разведывательную вылазку.
Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава, вооружения и боеприпасов украинских войск на территории региона.
По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная жительница. После начала полномасштабного вторжения РФ она выражала в российских соцсетях антиукраинские нарративы. Таким образом, попала в поле зрения ФСБ и позже была завербована вражеской спецслужбой.
Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где она проживала. Но после его обстрела россиянами женщину вместе с ее односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумщины.
Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию ФСБ в дальнейшем собирать разведданные о Силах обороны.
Фигурантке сообщили о подозрении, ей грозит пожизненное заключение.