СБУ задержала агентку ФСБ, готовившую авиаудары по Сумщине

Правоохранители задержали агентку ФСБ, готовившую серию воздушных ударов по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб. Об этом проинформировала СБУ, сообщает Корреспондент.

Основными целями РФ были оборонные позиции ВСУ в 5-километровой зоне вблизи государственной границы Украины.

Чтобы выполнить задание, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, пометить их координаты на карте и направить информацию оккупантам.

Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений Сил обороны. Для этого российская агентка под видом рядовой гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала объекты на камеру собственного телефона.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку, когда она пыталась совершить новую разведывательную вылазку.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава, вооружения и боеприпасов украинских войск на территории региона.

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась местная жительница. После начала полномасштабного вторжения РФ она выражала в российских соцсетях антиукраинские нарративы. Таким образом, попала в поле зрения ФСБ и позже была завербована вражеской спецслужбой.

Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где она проживала. Но после его обстрела россиянами женщину вместе с ее односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумщины.

Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию ФСБ в дальнейшем собирать разведданные о Силах обороны.

Фигурантке сообщили о подозрении, ей грозит пожизненное заключение.