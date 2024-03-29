Росіяни порахували кількість людей, яких вивезли з Білгородської області

Влада Бєлгородської області відправляє дітей та дорослих до інших регіонів РФ на тлі рейду російських добровольців. Про це йдеться в заяві місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова.

"Наші діти прибувають до інших регіонів. Учора 300 наших дітей прибули до Липецької області, а 250 - до Ханти-Мансійського автономного округу... Загалом на сьогодні доїхали та розмістилися в інших регіонах понад 3,5 тис. наших дітей" , - розповів російський чиновник.

За його словами, в пунктах тимчасового розміщення у Воронезькій та Ярославській областях, а також у Карачаєво-Черкесії перебувають понад 1000 дорослих бєлгородців.

При цьому у пунктах тимчасового розміщення у муніципалітетах Бєлгородської області розмістили понад 2000 осіб із Грайворонського округу.

Як відомо, російські повстанці проти путінського режиму проводять рейд у Бєлгородській та Курській областях. Вони взяли під контроль кілька населених пунктів. Місцеве населення у паніці тікає. У свою чергу російські добровольці кілька разів оголошували гуманітарні коридори для цивільних.