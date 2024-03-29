Россияне посчитали количество людей, вывезенных из Белгородской области

Власти Белгородской области отправляют детей и взрослых в другие регионы РФ на фоне рейда российских добровольцев. Об этом говорится в заявлении местного губернатора Вячеслава Гладкова.

"Наши дети прибывают в другие регионы. Вчера 300 наших детей прибыли в Липецкую область, а 250 - в Ханты-Мансийский автономный округ... Всего на сегодня доехали и разместились в других регионах более 3,5 тыс. наших детей" , - рассказал русский чиновник.

По его словам, в пунктах временного размещения в Воронежской и Ярославской областях, а также в Карачаево-Черкессии находятся более 1000 взрослых белгородцев.

При этом в пунктах временного размещения в муниципалитетах Белгородской области разместили более 2000 человек из Грайворонского округа.

Как известно, российские повстанцы против путинского режима проводят рейд в Белгородской и Курской областях. Они взяли под контроль несколько населённых пунктов. Местное население в панике убегает. В свою очередь, российские добровольцы несколько раз объявляли гуманитарные коридоры для гражданских.