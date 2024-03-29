Україна повернула тіла 121 полеглого військового – Координаційний штаб
В Україну вдалося повернути тіла 121 полеглого військового.
Про це повідомили в Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.
У штабі зазначили, що вдалося репатріювати 12 тіл бійців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох військових із Запорізького напрямку.
"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання", – зазначили в Координційному штабі.