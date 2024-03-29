Україна повернула тіла 121 полеглого військового – Координаційний штаб

В Україну вдалося повернути тіла 121 полеглого військового.

Про це повідомили﻿ в Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.

У штабі зазначили, що вдалося репатріювати 12 тіл бійців, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох військових із Запорізького напрямку.