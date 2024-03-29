"Не боїться Путіна": Бербок пояснила позицію Шольца по Taurus

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок прокоментувала відмову канцлера Олафа Шольца постачати ракети Taurus Україні через можливий страх перед главою РФ Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю медіагрупі Funke, яке наводить Tagesspiegel, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на запитання, чи Шольц виступає проти поставки Taurus через страх перед Путіним, Бербок сказала:

"Канцлер не боїться Путіна".

Вона також закликала припинити дискусії про можливу передачу Taurus Україні через ризик дестабілізації з боку РФ.