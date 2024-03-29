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"Не боїться Путіна": Бербок пояснила позицію Шольца по Taurus

"Не боїться Путіна": Бербок пояснила позицію Шольца по Taurus
Фото: facebook.com/olafscholz

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок прокоментувала відмову канцлера Олафа Шольца постачати ракети Taurus Україні через можливий страх перед главою РФ Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю медіагрупі Funke, яке наводить Tagesspiegel, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на запитання, чи Шольц виступає проти поставки Taurus через страх перед Путіним, Бербок сказала:

"Канцлер не боїться Путіна".

Вона також закликала припинити дискусії про можливу передачу Taurus Україні через ризик дестабілізації з боку РФ.

"Частина російської військової пропаганди має на меті розділити і дестабілізувати західні демократії. Ми не повинні дозволити цьому статися, особливо коли ми стоїмо перед виборами – європейськими виборами або національними виборами в Німеччині", – додала Бербок.

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