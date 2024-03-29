"Не боится Путина": Бербок объяснила позицию Шольца по Taurus

Немецкая министерша иностранных дел Анналена Бербок прокомментировала отказ канцлера Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине из-за возможного страха перед главой РФ Владимиром Путиным. Об этом она сказала в интервью медиагруппе Funke, приводимой Tagesspiegel, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос, выступает ли Шольц против поставки Taurus из-за страха перед Путиным, Бербок сказала:

"Канцлер не боится Путина".

Она также призвала прекратить дискуссии о возможной передаче Taurus Украине из-за риска дестабилизации со стороны РФ.