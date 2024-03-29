Стефанчук розповів про терміни розгляду законопроекту про мобілізацію

Верховна Рада може розглядати законопроєкт про мобілізацію в сесійній залі впродовж одного – кількох тижнів, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках, за відсутності цього - розглянуть швидше. Про це розповів голова ВР Руслан Стефанчук, повідомляє Українська правда.

"Якщо депутати наполягатимуть на всіх правках, це (розгляд проєкту закону в сесійній залі – ред.) може зайняти тиждень або декілька тижнів. Якщо ні, якщо будуть задоволені всі позиції, які колеги відстояли на комітеті, тоді розгляд цього проєкту відбудеться в більш стислі строки" , - сказав Стефанчук.

Водночас Стефанчук зазначив, що Рада розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію в сесійній залі, коли його фінальна версія буде напрацьована Комітетом з питань національної, безпеки, оборони та розвідки, а також підготовлені висновки лінгвістичної та юридичної експертиз.

У цьому контексті спікер українського парламенту підкреслив, що комітет, імовірно, цього тижня завершить розгляд усіх правок.