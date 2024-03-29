Стефанчук расказал о сроках рассмотрения законопроекта о мобилизации

Верховная Рада может рассматривать законопроект о мобилизации в сессионном зале в течение одной - нескольких недель, если народные депутаты будут настаивать на всех правках, при отсутствии этого - рассмотрят быстрее. Об этом рассказал председатель ВР Руслан Стефанчук, сообщает Украинская правда.

"Если депутаты будут настаивать на всех правках, это (рассмотрение проекта закона в сессионном зале - ред.) может занять неделю или несколько недель. Если нет, если будут удовлетворены все позиции, которые коллеги отстояли на комитете, тогда рассмотрение этого проекта состоится в более сжатые сроки" , - сказал Стефанчук.

В то же время Стефанчук отметил, что Рада начнет рассмотрение законопроекта о мобилизации в сессионном зале, когда его финальная версия будет наработана Комитетом по вопросам национальной, безопасности, обороны и разведки, а также подготовлены выводы лингвистической и юридической экспертиз.

В этом контексте спикер украинского парламента подчеркнул, что комитет, вероятно, на этой неделе завершит рассмотрение всех правок.