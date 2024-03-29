На Дніпропетровщині дрон атакував автомобіль, загинув чоловік

У п'ятницю, 29 березня, на Дніпропетровщині дрон атакував цивільне авто, загинув чоловік, ще один — поранений. Про це йдеться в повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами голови адміністрації, у Мирівській громаді, що на Нікопольщині, ворожий дрон-камікадзе влучив в автівку.

Загинув 39-річний чоловік. Ще один – 43 років – поранений. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Лисак заявив, що сьогодні обстріли району тривають з самого ранку.