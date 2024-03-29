У США вважають, що ризик ескалації через передачу Україні ATACMS знизився

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що ризик ескалації війни через передачу Україні ракет ATACMS "не такий високий, як, можливо, було спочатку". Таку заяву зробив Браун під час спілкування з журналістами, якого цитує Defence One, повідомляє Ліга.net.

За його словами, стримана реакція Росії на атаки українських безпілотників по її території дозволила Пентагону скоригувати свій аналіз ризику посилання ATACMS.

"Це те, на що ми звертаємо увагу. Ви знаєте, яка ймовірність ескалації, виходячи з різних можливостей та різних дій" , – сказав Браун.

Раніше військові чиновники США говорили, що надання Україні такої зброї нібито може змусити Росію дати ядерну відповідь або підштовхнути її до нападу на НАТО.