В США считают, что риск эскалации из-за передачи Украине ATACMS снизился

Глава объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что риск эскалации войны из-за передачи Украине ракет ATACMS "не так высок, как, возможно, был вначале". Такое заявление сделал Браун во время общения с журналистами, которого цитирует Defence One, сообщает Лига.net.

По его словам, сдержанная реакция России на атаки украинских беспилотников по ее территории позволила Пентагону скорректировать свой анализ риска отправки ATACMS.

"Это то, на что мы обращаем внимание. Вы знаете, какова вероятность эскалации, исходя из разных возможностей и разных действий" , — сказал Браун.

Ранее военные чиновники США говорили, что предоставление Украине такого оружия якобы может вынудить Россию дать ядерный ответ или подтолкнуть ее к нападению на НАТО.