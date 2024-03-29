АТБ очолила список найбільших українських компаній

Корпорація "АТБ" за підсумками 2023 року очолила список 100 найбільших компаній України.﻿ З посиланням на рейтинг топ-100 найбільших компаній України від УП, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

"Уперше серед найбільших компаній України за доходами змінився лідер. Цей статус перейшов до "АТБ-Маркету". Оборот мережі у 2023 році збільшився на 33 млрд грн - до 181 млрд грн" , - йдеться в статті.

Так, за даними журналістів, АТБ за оборотами вперше потіснив з чільного місця рейтингу багаторічного лідера НАК "Нафтогаз України".

Динамічне зростання продемонстрували й інші представники ритейлу, провідна десятка яких збільшила оборот за підсумками 2023 року з 413 млрд грн до 537 млрд грн.

"На відміну від першого року війни, у 2023 році споживча інфляція була мінімальною, тож цей результат - лише їхня заслуга" , - йдеться в статті.

АТБ зберігає титул й найбільшого платника податків у вітчизняному продуктовому ритейлі. Як повідомили в прес-службі АТБ, компанія збільшила обсяг сплати податків та зборів на 4,62 млрд грн і її внесок до бюджетів усіх рівнів за підсумками 2023 року сягнув 25,06 млрд грн.

В АТБ наголошують, що попри негативні чинники, зумовлені війною, сплата податків патріотичним бізнесом робить вагомий внесок у майбутню перемогу України, а також у зростання економіки країни.