АТБ возглавила список крупнейших украинских компаний

Корпорация "АТБ" по итогам 2023 года возглавила список 100 крупнейших компаний Украины.﻿ Со ссылкой на рейтинг топ-100 крупнейших компаний Украины от УП, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

"Впервые среди крупнейших компаний Украины по доходам сменился лидер. Этот статус перешел в "АТБ-Маркет". Оборот сети в 2023 году увеличился на 33 млрд грн – до 181 млрд грн" , - говорится в статье.

Так, по данным журналистов, АТБ по оборотам впервые потеснил с главного места рейтинга многолетнего лидера НАК "Нафтогаз Украины".

Динамический рост продемонстрировали и другие представители ритейла, ведущая десятка которых увеличила оборот по итогам 2023 года с 413 млрд. грн. до 537 млрд. грн.

"В отличие от первого года войны, в 2023 году потребительская инфляция была минимальной, поэтому этот результат - только их заслуга" , - говорится в статье.

АТБ сохраняет титул и крупнейшего налогоплательщика в отечественном продуктовом ритейле. Как сообщили в пресс-службе АТБ, компания увеличила объем уплаты налогов и сборов на 4,62 млрд грн и ее вклад в бюджеты всех уровней по итогам 2023 года составил 25,06 млрд грн.

В АТБ отмечают, что, несмотря на негативные факторы, обусловленные войной, уплата налогов патриотическим бизнесом вносит весомый вклад в будущую победу Украины, а также в рост экономики страны.