Цими вихідними Україна перейде на літній час
У ніч на 31 березня Україна перейде на літній час.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", час переводиться двічі на рік:
- на літній - в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед;
- на зимовий - в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.
У 2024 році перехід на літній час буде 31 березня. Рівно о 3:00 стрілки переводять на годину вперед.
Втім, сучасні гаджети самі справляються з цим завданням. А ось застарілі пристрої і годинник зі стрілками потрібно переводити вручну.
Навіщо переходити на літній та зимовий час
Таку практику вперше ввели прагматичні англійці з метою економії електроенергії.
Розподіляти час на літній і зимовий в Україні почали в 1981 році, а в 1996 законодавчо регламентували цей процес.
З часом економія звелася майже не до нуля (1-3%), оскільки в сучасному світі змінився розвиток і розподіл енергоресурсів. Зараз переведення годинників стало швидше номінальним, багато країн від цього відмовилися.
Вважається, що адаптованим часом для жителів України є постійний зимовий час, а переведення годинників на літній – негативно позначається на здоров'ї.