Цими вихідними Україна перейде на літній час

У ніч на 31 березня Україна перейде на літній час.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", час переводиться двічі на рік:

на літній - в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед;

на зимовий - в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.

У 2024 році перехід на літній час буде 31 березня. Рівно о 3:00 стрілки переводять на годину вперед.

Втім, сучасні гаджети самі справляються з цим завданням. А ось застарілі пристрої і годинник зі стрілками потрібно переводити вручну.

Навіщо переходити на літній та зимовий час

Таку практику вперше ввели прагматичні англійці з метою економії електроенергії.

Розподіляти час на літній і зимовий в Україні почали в 1981 році, а в 1996 законодавчо регламентували цей процес.

З часом економія звелася майже не до нуля (1-3%), оскільки в сучасному світі змінився розвиток і розподіл енергоресурсів. Зараз переведення годинників стало швидше номінальним, багато країн від цього відмовилися.

Вважається, що адаптованим часом для жителів України є постійний зимовий час, а переведення годинників на літній – негативно позначається на здоров'ї.