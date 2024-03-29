В эти выходные Украина перейдет на летнее время

В ночь на 31 марта Украина перейдет на летнее время.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", время переводится дважды в год:

на летнее – в последнее воскресенье марта в 03:00 на 1 час вперед;

на зимний – в последнее воскресенье октября в 04:00 на 1 час назад.

В 2024 году переход на летнее время будет 31 марта. Ровно в 3 часа стрелки переводят на час вперед.

Впрочем, современные гаджеты сами справляются с этой задачей. А вот устаревшие устройства и часы со стрелками нужно переводить вручную.

Зачем переходить на летнее и зимнее время

Такую практику впервые ввели прагматические англичане с целью экономии электроэнергии.

Распределять время на летнее и зимнее в Украине начали в 1981 году, а в 1996 законодательно регламентировали этот процесс.

Со временем экономия свелась почти не к нулю (1-3%), поскольку в современном мире изменилось развитие и распределение энергоресурсов. Сейчас перевод часов стал скорее номинальным, многие страны от этого отказались.

Считается, что адаптированное время для жителей Украины – постоянное зимнее время, а перевод часов на летнее – негативно сказывается на здоровье.