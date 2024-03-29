Китай заявив про підтримку Казахстану в протидії втручанню "зовнішніх сил"

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив своєму казахстанському колезі Мурату Нуртлеу, що Китай підтримує і надалі підтримуватиме Казахстан у захисті суверенітету й територіальної цілісності та протидії втручанню ззовні у його внутрішні справи. Про це Ван сказав під час першого стратегічного діалогу глав МЗС двох країн у Пекіні, повідомляє Укрінформ.

"Китай, як завжди, підтримує і надалі підтримуватиме Казахстан у захисті національної незалежності, суверенітету та територіальної цілісності… і протидії будь-яким зовнішнім силам, які намагаються втрутитись у внутрішні справи Казахстану" , - сказав Ван.

За його словами, Пекін готовий співпрацювати з Астаною для збільшення обсягів торгівлі й інвестицій, створення нових виробничих потужностей і поглиблення співпраці в сферах високих технологій.

Нуртлеу, своєю чергою, заявив, що Казахстан і Китай є хорошими сусідами і партнерами, та що Китай є дипломатичним пріоритетом Казахстану.

"Казахстан високо оцінює важливу роль Китаю в регіональних і міжнародних справах, підтримує низку його важливих глобальних ініціатив… і готовий тісно співпрацювати з Китаєм для координації та співпраці в міжнародних і регіональних справах" , - запевнив казахстанський міністр.