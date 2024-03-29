Китай заявил о поддержке Казахстана в противодействии вмешательству "внешних сил"

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему казахстанскому коллеге Мурату Нуртлеу, что Китай поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать Казахстан в защите суверенитета и территориальной целостности и противодействия вмешательству извне в его внутренние дела. Об этом Ван сказал в ходе первого стратегического диалога глав МИД двух стран в Пекине, сообщает Укринформ.

"Китай, как всегда, поддерживает и дальше будет поддерживать Казахстан в защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности… и противодействия любым внешним силам, которые пытаются вмешаться во внутренние дела Казахстана" , - сказал Ван.

По его словам, Пекин готов сотрудничать с Астаной по увеличению объемов торговли и инвестиций, созданию новых производственных мощностей и углублению сотрудничества в сферах высоких технологий.

Нуртлеу, в свою очередь, заявил, что Казахстан и Китай являются хорошими соседями и партнерами и Китай является дипломатическим приоритетом Казахстана.

"Казахстан высоко оценивает важную роль Китая в региональных и международных делах, поддерживает ряд его важных глобальных инициатив… и готов тесно сотрудничать с Китаем в координации и сотрудничестве в международных и региональных делах" , - заверил казахстанский министр.