Китай заявил о поддержке Казахстана в противодействии вмешательству "внешних сил"
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему казахстанскому коллеге Мурату Нуртлеу, что Китай поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать Казахстан в защите суверенитета и территориальной целостности и противодействия вмешательству извне в его внутренние дела. Об этом Ван сказал в ходе первого стратегического диалога глав МИД двух стран в Пекине, сообщает Укринформ.
"Китай, как всегда, поддерживает и дальше будет поддерживать Казахстан в защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности… и противодействия любым внешним силам, которые пытаются вмешаться во внутренние дела Казахстана", - сказал Ван.
По его словам, Пекин готов сотрудничать с Астаной по увеличению объемов торговли и инвестиций, созданию новых производственных мощностей и углублению сотрудничества в сферах высоких технологий.
Нуртлеу, в свою очередь, заявил, что Казахстан и Китай являются хорошими соседями и партнерами и Китай является дипломатическим приоритетом Казахстана.
"Казахстан высоко оценивает важную роль Китая в региональных и международных делах, поддерживает ряд его важных глобальных инициатив… и готов тесно сотрудничать с Китаем в координации и сотрудничестве в международных и региональных делах", - заверил казахстанский министр.
В сообщении МИД КНР перечислены сферы и направления, по которым Пекин и Астана уже договорились активизировать взаимодействие, в том числе:
"Обе стороны совместно объявили о создании механизма стратегического диалога между двумя министрами иностранных дел, включающего более тесное взаимодействие правоохранительных органов и служб безопасности в области противодействия внешнему вмешательству и проникновению".